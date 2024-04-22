Госкомпаниям могут разрешить использовать Гостех для создания своих информсистем

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В рамках платформы "Гостех" (единая инфраструктура и среда для разработки различных госинформсистем - ИФ) может быть выделен отдельный экземпляр платформы ("песочница"), в котором госкомпании смогут создавать, развивать и эксплуатировать свои информсистемы. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с предложениями Минцифры РФ по проведению соответствующего эксперимента.

По словам источника, эксперимент предполагает выделение экземпляра "Гостеха", изолированного от экземпляров платформы, на которых разрабатываются и размещаются госинформсистемы. В этой "песочнице" госкомпании смогут опробовать возможности "Гостеха" для создания, развития и эксплуатации собственных информсистем.

Провести этот эксперимент предлагается с 31 августа текущего года по 31 августа 2025 года.

"Опыт организации взаимодействия и технологии создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем на платформе "Гостех" может быть использован юридическими лицами с государственным участием для создания собственных платформенных решений на базе отечественной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, - процитировал источник предложение Минцифры. - В настоящее время подготовлены запросы в адрес юридических лиц с государственным участием в целях получения информации о потребностях использования конкретных сервисов платформы "Гостех" при создании, развитии и эксплуатации информационных систем".

Также источник рассказал, что к настоящему времени не решен, в частности, вопрос о механизме финансирования работ по созданию, развитию и эксплуатации информсистем госкомпаний с использованием платформы "Гостех". Сейчас, согласно действующей нормативной правовой базе, работа "Гостеха" осуществляется за счет средств федерального бюджета. Соответственно оплата инфраструктурных технологических сервисов и базовых сервисов платформы для нужд госкомпаний будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств. В то же время казенное учреждение "Государственные технологии" (оператор "Гостеха") не сможет задействовать для собственных нужд средства, которые будут поступать от госкомпаний за использование платформы.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы названо создание публично-правовой компании, которая могла бы взаимодействовать с госкомпаниями на коммерческих условиях.

По словам источника, все эти предложения Минцифры, включая проект соответствующего правительственного постановления ранее были направлены в Минэкономразвития и Минфин для согласования.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех". Дорожная карта создания этой платформы предусматривала проведение эксперимента по переводу ряда ГИС на "Гостех" до конца 2022 года.

В рамках переходного периода (до 31 декабря 2023 года) предполагался запуск в эксплуатацию госинформсистемы "Госмаркет" и системы управления "Гостехом", разработка типовых решений по обеспечению безопасности информации, формирование каталога цифровых продуктов и разработка архитектуры отраслевых доменов.

Сама платформа "Гостех" задумывалась как единая инфраструктура и среда для разработки различных ГИС. При этом предполагалось, что создание этой платформы позволит решить ряд проблем, связанных с созданием и эксплуатацией госинформсистем. Речь идет, в частности, о низкой эффективности механизма повторного использования программных решений в сфере государственного управления (значительная доля функционала ГИС совпадает, а создание новых госинформсистем осуществляется без учета функционала ранее созданных информсистем), о длительном периоде создания ГИС (более одного года), об изолированной автоматизации процессов госорганов, о высоком уровне расходов на создание, развитие и эксплуатацию ГИС.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял ранее, что общие затраты на владение федеральными и региональными информсистемами (около 4 тыс. различных ГИС) составляют примерно 460 млрд рублей. По его словам, на конец 2021 года насчитывалось в общей сложности 826 федеральных и 3303 региональных информационных систем. При этом бюджет, предусмотренный на ведомственные программы цифровой трансформации, равнялся 170 млрд рублей на три года, еще 118 млрд рублей - дополнительный запрос ведомств на программы развития.

Тогда же Чернышенко отмечал, что основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их применения другими госзаказчиками.

По словам Чернышенко, "Гостех" даст возможность переиспользования технологических и прикладных сервисов и быстрого вывода их на рынок.

Единственным поставщиком по госконтрактам на создание, эксплуатацию и развитие ГИС на базе платформы "Гостех" в 2023-2024 годах является ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM). Заказчиком по таким контрактам выступает Минцифры или его подведомственное казенное учреждение "Государственные технологии".