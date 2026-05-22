Системы ФНС и ряда других ведомств предложили переводить на "ГосТех" в особом режиме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Информационные системы Федеральной налоговой службы и ряда других ведомств будут переводиться на единую цифровую платформу "ГосТех" в особом порядке - на основании решения руководителя ведомства, а не по общим правилам платформы, следует из доработанного ко второму чтению правительственного законопроекта № 1076648-8 о создании платформы.

В Госдуму он был внесен в ноябре 2025 года.

Законопроект устанавливает правовые основы создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информационных систем на единой технологической платформе - "ГосТех". Платформа объединяет вычислительные мощности, базы данных, технические и программные средства, которые ведомства смогут использовать для своих информационных систем вместо самостоятельной разработки. Координировать работу платформы будет Минцифры.

Для участников платформы предоставление компонентов технологической платформы оформляется соглашением с уполномоченным органом. При этом ко второму чтению в законопроект включена норма, выделяющая в особый режим ряд информационных систем: помимо систем ФНС, в их число вошли объекты критической информационной инфраструктуры, информационные системы федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет президент, и подведомственных им служб и агентств, а также информационные системы органов госвласти Москвы (если иное не предусмотрено законом о статусе столицы). Законопроект устанавливает, что создание, развитие и эксплуатация таких систем на платформе осуществляются на основании решения руководителя соответствующего федерального органа или высшего должностного лица региона.

Ко второму чтению добавили норму о том, что допуск коммерческих и некоммерческих организаций к участию в платформе теперь оформляется решением правительственной комиссии по представлению уполномоченного органа. "Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений утверждаются правительством", - говорится в проекте закона.

Также ко второму чтению в законопроекте прописаны требования к владельцам компонентов технологической платформы - лицам, предоставляющим вычислительные мощности и иные технические средства. Ими могут быть только российские юрлица, находящиеся под контролем Российской Федерации, регионов, муниципалитетов или граждан России, под контролем понимается возможность прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов в уставном капитале такой организации. Кроме того, такие лица должны иметь на законном основании технические средства, отвечающие требованиям к защите информации в государственных и муниципальных информационных системах, к защите персональных данных и к безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Правительство праве установить дополнительные требования к владельцам компонентов технологической платформы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Второе чтение законопроекта намечено на 26 мая.