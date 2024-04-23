Несколько участков дороги подтоплено в Абатском районе Тюменской области

Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Из-за разлива реки Ишим в Абатском районе Тюменской области подтоплено несколько участков на дороге областного значения, сообщает районная администрация во "ВКонтакте" во вторник.

Так, на территории Тушнолобовского сельского поселения подтоплены четыре участка трассы - деревня Максимова - деревня Земляная, деревня Максимова - деревня Водолазово, деревня Фирсова - деревня Бурдина, деревня Фирмова - деревня Репьева.

Ишим в тюменском селе Абатское (районный центр Абатского района - ИФ) за сутки поднялся на 69 см до 770 см.

Ранее сообщалось, что власти Абатского района накануне вечером объявили экстренную эвакуацию из-за паводка.