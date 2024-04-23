Одна из трасс в Ишимском районе Тюменской области перекрыта из-за разлива реки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Из-за разлива реки Ишим в Ишимском районе Тюменской области полностью перекрыто движение на одной из трасс, сообщает региональное управление ГИБДД во вторник.

Так, по данным ведомства, перекрыто движение на трассе Макарова - Нилимов из-за перелива воды на проезжую часть.

"На участке обеспечивает безопасность движения наряд ДПС, установлены временные дорожные знаки", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что к утру 22 апреля река Ишим в пределах одноименного города, который граничит с Ишимским районом, поднялась до рекордной отметки в 1064 см, а затем уровень воды в течение дня стал постепенно снижаться.