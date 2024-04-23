Путин наградил посмертно орденом Мужества военкора Еремина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества военкора "Известий" Семена Еремина, погибшего в зоне спецоперации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича - военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе президента РФ, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Еремин погиб 19 апреля в Запорожской области при атаке дрона ВСУ. МИД РФ потребовал от профильных международных организаций и правозащитных структур осудить убийство российского журналиста.