МИД РФ потребовал от международных структур осудить убийство ВСУ военкора Ерёмина

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Профильные международные организации и правозащитные структуры должны решительно осудить убийство российского журналиста Семена Ерёмина со стороны Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в субботу в МИД РФ.

19 апреля в результате прицельной атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области при исполнении профессиональных обязанностей погиб военный корреспондент МИЦ "Известия" Ерёмин.

"В результате намеренного повторного сброса снаряда с беспилотника ВСУ российский военкор получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ерёмина, который погиб, выполняя профессиональный долг до последних минут своей жизни", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Как отмечает Захарова, "требуем от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста".

Представитель МИД подчеркнула, что "в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их профессиональной деятельности "двойные стандарты" категорически неприемлемы".