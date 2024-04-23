Против изменения количества выходных на майские праздники выступают 70% россиян

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (70%) считают, что в настоящее время выходных дней на майские праздники достаточно, и количество дней отдыха в этот период не следует ни увеличивать, ни сокращать, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на сайте социологического центра, показывают, что чаще всех такого мнения придерживаются респонденты 45-59 лет (73%). Основной аргумент - привычка именно к такому количеству официальных выходных. По мнению опрошенных, дополнительная продолжительность праздников затрудняла бы возвращение к рабочему ритму.

В свою очередь, сократить количество выходных дней на майские праздники считали бы полезным 8% россиян, и чем старше возраст, тем больше сторонников именно такого подхода, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, среди сограждан от 60 лет сократить количество майских выходных дней предлагает каждый девятый (11%), среди респондентов 45-59 лет эта доля составляет 8%, россиян 35-44 лет - 7%, респондентов 25-34 лет - 6%, и среди молодёжи 18-24 лет удельный вес желающих именно таких изменений составил 1%.

Среди аргументов сторонников сокращения выходных дней - мнение о том, что после отдыха с такой продолжительностью трудно вернуться к работе, а также опасения получить меньше денег, отмечают социологи.

По данным исследования, увеличить количество официальных выходных дней к майским праздникам считал бы правильным каждый седьмой россиянин (14%), среди молодёжи до 24 лет - каждый четвертый (25%). Среди основных доводов - усталость от работы и необходимость восстановления сил, хорошая возможность провести время с семьей.

По данным ВЦИОМ, 8% респондентов затруднились дать свою оценку нынешнему количеству праздничных выходных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 апреля 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.