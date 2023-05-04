Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Идея переноса нескольких выходных дней с новогодних праздников на майские поддерживают 55% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Среди аргументов сторонников этой идеи - возможность провести время на даче и огородах, отдохнуть на природе в теплую погоду, показывают результаты исследования.

В свою очередь против такого переноса выступает почти каждый четвертый россиянин (23%), в основном из-за привычки к длинным новогодним выходным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 22% сограждан затрудняются определиться со своим мнением по данному вопросу.

Опрос был проведен 21-23 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.