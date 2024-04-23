Путин обещает развивать БАМ для расширения экспортных и транзитных возможностей России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль одним из крупнейших инфраструктурных проектов ХХ века, пообещал его дальнейшее развитие для расширения экспортных и транзитных возможностей России, а также повышения качества жизни россиян, проживающих у этой магистрали.

На торжественном вечере, посвященном 50-летию начала строительства БАМ, Путин поблагодарил всех, кто реализовывал "этот один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов всего ХХ века". "На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона(...) В единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в текущем году пропускная способность этой магистрали составила почти 42 млн тонн, за последние 12 лет она выросла в три раза.

"В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены, теперь дело за практической реализацией. Ну, по сути дела, работа уже идет", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта будет идти с применением самых передовых технологий, будет сформирован дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и целого ряда других отраслей.

"Мы должны не только расширить узкие участки, задачи теперь гораздо масштабнее: на всем протяжении БАМа предстоит проложить, по сути, вторые сплошные пути, построить более 300 инфраструктурных объектов(...) На горизонте десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год", - заявил президент.

По его словам, это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия новых производственных комплексов и создания рабочих мест.

Президент отдельно остановился на развитии социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. "В этой связи подчеркну: особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе(...) получат дополнительное развитие опорные точки, столицы БАМа Тында и Северобайкальск, у нас здесь большая задолженность перед людьми", - сказал он.

И, конечно, добавил Путин, "дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена евразийской транспортной системы".

"Уверен, мы реализуем все намеченные планы", - заверил Путин.