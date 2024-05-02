Правительство утвердило III этап модернизации Восточного полигона РЖД

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство одобрило запуск III этапа инвестпроекта модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

"По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года, общая стоимость этих работ превышает 3,7 трлн рублей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что инвестпроект позволит увеличить провозную способность этих магистралей со 180 млн тонн по итогам 2024 года, до 210 млн тонн - по итогам 2030 года и до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Работы будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, 10 - к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой.

Модернизация ж/д инфраструктуры подразумевает возведение вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур, строительство обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла, прокладку вторых главных путей на определенных участках.

Ранее в апреле, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию БАМа, президент России Владимир Путин сообщал, что правительство утвердило документы строительства III этапа Восточного полигона РЖД.

"В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены. Конечно, теперь дело за практической реализацией", - говорил президент.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона заложены на уровне 366 млрд рублей.