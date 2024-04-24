Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км

Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км
Пепел над вулканом Шивелуч. Архивное фото.
Фото: ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на своей странице в телеграм-канале в среду.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 92 км на юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.

В свою очередь главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

"Однако при изменении направления ветра не исключается оседание незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района", - отмечают спасатели.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатского края, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

МЧС России Шивелуч
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Что произошло за день: вторник, 23 апреля

Минкультуры не будет запрещать прокат картин из-за одного эмигрировавшего участника

В Кишиневе сочли провокацией учения российских миротворцев в Приднестровье

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

МВД отметило рост в 74 раза числа киберпреступлений, совершенных подростками

АСТ приостановило продажу книг Ханьи Янагихары и Мадлен Миллер

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });