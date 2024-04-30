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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Три землетрясения произошли у побережья Камчатки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи во вторник утром зарегистрировали три землетрясения в акватории Тихого океана, у восточного побережья Камчатки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

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Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,3 находился в акватории Тихого океана, в 230 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

Магнитуда второго землетрясения, произошедшего на глубине 79 км, также составила 4,3. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 231 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр третьего землетрясения магнитудой 5,0 находился в акватории Тихого океана, в 248 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского. Очаг залегал на глубине 157 км.

По данным МЧС, подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощущались.

МЧС Камчатка Петропавловск-Камчатский Тихий океан
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