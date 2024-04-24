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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское за сутки поднялся на 149 см

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области продолжает подниматься, сообщает администрация района на своей странице во "Вконтакте" в среду.

Так, согласно замерам, к 08:00 по местному времени уровень воды в реке поднялся на 149 см, достигнув отметки в 919 см.

Ранее сообщалось, что 24-26 апреля в Ишиме у села Абатское (райцентр Абатского района - ИФ) ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий.

Власти Абатского района 22 апреля объявили экстренную эвакуацию из-за паводка.

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