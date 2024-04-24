В Тюменской области из-за паводка эвакуированы больше 4200 человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области из населенных пунктов, попавших в зону затопления, эвакуированы более 4200 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей", - сказано в сообщении.

Всего в регионе подтоплено 155 домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.

"В Абатском районе, куда в настоящее время движется "большая" вода, усиленно ведутся работы по укреплению земляной насыпи вдоль трассы Р-402 Тюмень-Омск. Спасатели укрепляют насыпи вдоль моста защитной пленкой, для усиления гидроизоляционных свойств временного сооружения", - говорится в пресс-релизе.

С 8 апреля в Тюменской области из-за паводка введен режим ЧС.