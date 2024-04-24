Уровень воды в реке в тюменском Ишиме за сутки снизился на 11 см
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Ишим в одноименном городе Тюменской области продолжает спадать, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.
Согласно замерам, за сутки уровень воды в Ишиме в границах города упал на 11 см, остановившись на отметке 1042 см
В селе Ильинка Казанского района вода в реке снизилась на 3 см до 842см
Как сообщалось, уровень воды в Ишиме в пределах одноименного города стал снижаться в минувший понедельник. В то же время в селе Абатское река поднимается.
С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. По последним данным, из-за паводка подтоплено 18 населенных пунктов, эвакуированы свыше 3,5 тыс. человек.