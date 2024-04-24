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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Уровень воды в реке в тюменском Ишиме за сутки снизился на 11 см

Уровень воды в реке в тюменском Ишиме за сутки снизился на 11 см
Тюмень. Вид на затопленные территории в селе Большие Ярки во время паводка на реке Ишим.
Фото: Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Ишим в одноименном городе Тюменской области продолжает спадать, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Паводок в России

Согласно замерам, за сутки уровень воды в Ишиме в границах города упал на 11 см, остановившись на отметке 1042 см

В селе Ильинка Казанского района вода в реке снизилась на 3 см до 842см

Как сообщалось, уровень воды в Ишиме в пределах одноименного города стал снижаться в минувший понедельник. В то же время в селе Абатское река поднимается.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. По последним данным, из-за паводка подтоплено 18 населенных пунктов, эвакуированы свыше 3,5 тыс. человек.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Абатское Ишим Ильинка Тюменская область
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