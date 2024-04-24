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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Что случилось этой ночью: среда, 24 апреля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки. СК проводит по делу следственные действия.

- Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю. Инициативы поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против.

- После атаки ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области произошло возгорание. Пострадавших нет.

- Четыре украинских дрона было сбито над территорией Воронежской области. Также по одному беспилотнику упало в Белгородской области и в промзоне Липецка.

- Тобол в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 73 см. Между тем, уровень воды в реке в тюменском Ишиме снизился на 11 см.

- Москвич ворвался в самолет в Сочи с угрозами поджечь себя и взорвать борт. Мужчина был задержан в кратчайшие сроки.

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