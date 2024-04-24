Путин в четверг выступит на съезде РСПП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом Песков заявил журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Первоначально РСПП планировал провести пленарное заседание съезда сразу после форумов "Недели российского бизнеса" 15 февраля 2024 года, но перенес мероприятия на апрель с тем, чтобы съезд прошел после послания президента Федеральному собранию (состоялось 29 февраля) и выборов президента РФ (завершились в марте). Это, как пояснял глава РСПП Александр Шохин, позволит более предметно провести обсуждение важных для бизнеса вопросов, в частности фискальных.

Съезд должен пройти в Московском международном доме музыки.