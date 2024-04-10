В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей перенес съезд на 25 апреля, свидетельствует новый анонс на сайте РСПП.

До сих пор предполагалось, что съезд пройдет 17 апреля. Однако 10 апреля источники "Интерфакса" узнали, что мероприятие решили перенести примерно на неделю.

Первоначально РСПП планировал провести пленарное заседание съезда сразу после форумов "Недели российского бизнеса" 15 февраля 2024 года, но перенес мероприятие на середину апреля с тем, чтобы съезд прошел после послания президента Федеральному собранию (состоялось 29 февраля) и выборов президента (завершились в марте). Как говорил глава РСПП Александр Шохин, перенос съезда позволит более предметно провести обсуждение важных для бизнеса вопросов, в частности фискальных.

В конце марта Шохин сообщил, что рассчитывает провести съезд 18 апреля с участием президента Владимира Путина. 8 апреля РСПП поменял дату в анонсе съезда на 17 апреля.