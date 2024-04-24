Количество нотариальных действий в онлайн-формате выросло в РФ за год в пять раз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россияне в пять раз чаще стали прибегать к нотариальным действиям в онлайн-формате.

"Количество нотариальных действий в онлайн-формате в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тысяч", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

При этом, отмечают в Палате, в первом квартале 2024 года рост продолжается: совершено уже свыше 250 тыс. нотариальных действий онлайн, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вместе с тем, нотариусы напоминают, что удаленно можно проводить только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и которые не могут нарушить чьи-то права, причинить реальный ущерб.

На сегодняшний день в онлайне доступно 13 нотариальных действий. Это, в том числе, получение выписки о залоге движимого имущества, можно зафиксировать доказательства в интернете, получить удостоверение верности перевода и другие.

"Когда же речь идет об удостоверении любых сделок, доверенностей, согласий и завещаний, когда принципиально важно подтверждать реальную волю человека, объяснять ему правовые последствия, проверять личность, документы и другие детали - все это возможно только при личной встрече с нотариусом", - пояснили в ФНП.