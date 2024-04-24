Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Количество нотариальных действий в онлайн-формате выросло в РФ за год в пять раз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россияне в пять раз чаще стали прибегать к нотариальным действиям в онлайн-формате.

"Количество нотариальных действий в онлайн-формате в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тысяч", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

При этом, отмечают в Палате, в первом квартале 2024 года рост продолжается: совершено уже свыше 250 тыс. нотариальных действий онлайн, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вместе с тем, нотариусы напоминают, что удаленно можно проводить только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и которые не могут нарушить чьи-то права, причинить реальный ущерб.

На сегодняшний день в онлайне доступно 13 нотариальных действий. Это, в том числе, получение выписки о залоге движимого имущества, можно зафиксировать доказательства в интернете, получить удостоверение верности перевода и другие.

"Когда же речь идет об удостоверении любых сделок, доверенностей, согласий и завещаний, когда принципиально важно подтверждать реальную волю человека, объяснять ему правовые последствия, проверять личность, документы и другие детали - все это возможно только при личной встрече с нотариусом", - пояснили в ФНП.

ФНП Федеральная нотариальная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Паводок в России

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков
Нападение на Crocus City Hall

Генпрокурор после ЧП в Crocus призвал изменить нормы закона о безопасности на таких объектах

Замминистра обороны Тимур Иванов арестован до 23 июня

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%
Паводок в России

В Курганской области из-за паводка эвакуируют пять сел Белозерского округа

"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

Паводок в России

В Томском Колпашеве уровню воды в Оби осталось 4 см до опасной отметки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });