В России нотариусы стали больше оформлять разрешений на вывоз детей за границу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В 2024 году российские нотариусы отметили, что стали чаще оформлять разрешения на выезд несовершеннолетних за границу, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

"В первом квартале россияне удостоверили у нотариусов почти 82 тысячи согласий на выезд несовершеннолетних за границу, что на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении палаты.

При этом, отмечают нотариусы, за весь прошлый год было удостоверено 561,2 тысячи согласий на выезд детей из России.

В ряде регионов активно заключаются алиментные соглашения, сообщили в ФНП. Так, в первом квартале 2024 года чаще всего алиментные соглашения у нотариуса заключали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской и Челябинской областей. В числе лидеров также Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Дагестан и Ростовская область.