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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Матвиенко заявила, что школьные учебники должны проходить через одобрение РАН

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Школьные учебники, в том числе по истории и математике, должны получать экспертное заключение Российской академии наук (РАН), без ее одобрения они не могут выходить в свет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Без экспертного мнения, научного мнения Академии наук, я считаю, что особенно такие учебники, как по истории и другие, и даже по математике, не должны выходить в свет без штампа "мин нет, Академия наук одобряет", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду после выступления перед сенаторами президента РАН Геннадия Красникова.

По ее словам, необходимо организовать этот процесс.

"Давайте мы это выясним, в чем проблема, кто упирается, кто, заинтересованный в качестве учеников, может отказываться от возможностей Академии наук? Это какая-то местечковость", - отметила Матвиенко.

Она поручила Комитету СФ по науке, образованию и культуре проработать этот вопрос.

"И, если надо, в законе прописать. Они же не требуют себе права выдавать лицензии. Но без одобрения, научного, экспертного заключения Академии наук учебники не могут выходить в свет, мы на них воспитываем целые поколения школьников", - сказала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко РАН Геннадий Красников Совет Федерации
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