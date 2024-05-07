Сенаторы разработали проект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработала законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается закрепить участие Российской академии наук в проводимой Министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По словам соавтора документа, председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников и оценивала соответствие содержания изданий современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.

"За время проведения ученые-эксперты РАН проделали огромную работу по улучшению качества учебной литературы, что повлияло на систему образования в целом. Эффективное функционирование системы научной экспертизы было обусловлено, в том числе, наличием специальной методики ее проведения, привлечением экспертов высокой научной квалификации", - цитирует Гумерову пресс-служба СФ.

По ее мнению, сегодня, когда каждые пять лет происходит удвоение базы научных знаний, контроль за содержанием учебной литературы и ее соответствием современным научным представлениям становится особенно актуальным.

"Не менее важной задачей научной экспертизы является поиск и исправление ошибок и опечаток, допущенных авторами учебников", - отметила Гумерова.

Она напомнила, что вопрос о необходимости законодательного закрепления участия РАН в работе по экспертизе учебников был поднят на заседании СФ 24 апреля в ходе "правительственного часа" с президентом РАН Геннадием Красниковым. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала данную инициативу. Соответствующий законопроект был оперативно подготовлен", - сообщила сенатор.

Среди авторов документа также сенаторы Константин Косачев, Екатерина Алтабаева и Людмила Скаковская.

Соответствующие поправки в федеральные законы "Об образовании в Российской Федерации" и "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в ближайшее время будут внесены в Госдуму.