Финуполномоченные предложили ограничить почтовые обращения из-за "лукавых посредников" в ОСАГО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Служба финансового уполномоченного подготовила ряд предложений для усовершенствования системы выплат в ОСАГО на этапе досудебного рассмотрения споров. Согласно предоставленной службой "Интерфаксу" информации, в частности, предложено "закрепить порядок идентификации потребителя при подаче "бумажного" обращения через МФЦ".

Кроме того, служба считает целесообразным "законодательно закрепить право страховщика произвести выплату по договору ОСАГО почтовым переводом по адресу потребителя, а не его представителя, несмотря на наличие банковских реквизитов представителя в предоставленных страховщику документах". Однако этот вариант еще потребует проработки ряда аспектов "с учетом того, что адрес регистрации потребителя в ряде случаев не совпадает с адресом его фактического местонахождения", отмечают в службе.

Ограничения возможностей бумажных обращений связаны с противодействием недобросовестным практикам. "Действия автоюристов являются драйвером роста объема "бумажных" обращений и исков потерпевших, связанных с несогласием с принятым финансовым уполномоченным решением. Большинство случаев мошенничества со страховыми выплатами происходит с участием автоюристов", - заявила финансовый уполномоченный Светлана Максимова, выступая на конференции по урегулированию убытков на страховом рынке во вторник.

По ее словам, служба считает необходимым также рассмотреть возможность сокращения либо устранения разницы в объеме возмещения в натуральной форме в ОСАГО (ремонт осуществляется "без износа") и в объеме возмещения в денежной форме, когда оно производится по закону об ОСАГО с учетом износа транспортного средства." Наличие подобной "развилки" мотивирует страховщиков избегать исполнения обязанности по ремонту автомобиля, отметила Максимова.

Кроме того, финуполномоченные предлагают "в законе об ОСАГО установить специальные последствия неисполнения страховщиком обязанности по организации и оплате ремонта непосредственно для исключения необходимости применения в указанном случае положений Гражданского кодекса РФ" (по ГК РФ такие ситуации рассматриваются шире – как нарушения договорных обязательств - ИФ).

Еще финуполномоченные обсуждают совместно с Банком России и Минюстом РФ возможные варианты решения вопроса о судебных экспертизах в спорах по ОСАГО.

В настоящее время "судебные экспертизы назначаются несмотря на то, что финансовым уполномоченным при рассмотрении обращения такого потребителя проведение экспертизы уже было организовано", - пояснили агентству в службе.

В результате страховщики могут нести дополнительные расходы на новые экспертизы, назначенные судами, а расчет выплаты при этом может производиться не по единой методике восстановительного ремонта в ОСАГО и ценовым справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА) актуальным для всех страховщиков ОСАГО, а по иным методикам.

Пробелы в законодательстве

Пробелы в законодательстве оставляют лазейки для недобросовестных автоюристов, заявил агентству президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В итоге активность в работе со службой финуполномоченного проявляют не только граждане, которые отстаивают свои интересы, но и недобросовестные посредники, которые видят своей задачей получение повышенных выплат от автостраховщиков.

По словам Уфимцева, одной из таких уязвимостей "можно считать этап проведения идентификации заявителя через направление по почте документов в службу финуполномоченного". На ликвидацию этого изъяна направлена инициатива об ограничении бумажных обращений.

Глава РСА привел пример схемы действий недобросовестных посредников с использованием возможностей бумажных носителей и почты. Такая схема предполагает получение увеличенной денежной выплаты по ОСАГО по решению суда, хотя формально страховщику ОСАГО заявляется возмещение убытка в натуральной форме (в виде ремонта автомобиля).

"Посредник, выступая от имени потерпевшего в ДТП по договору ОСАГО после переуступки права требования ему автовладельцем требует от страховщика ОСАГО возмещения в виде восстановительного ремонта. Если страховщик из-за ограничений, определенных станциями авторемонта, не может его организовать, или не может уложиться в отведенный законом об ОСАГО для этого срок (из-за задержки поставок деталей, например), он предлагает клиенту выплату в денежной форме. По закону об ОСАГО она рассчитывается с учетом износа автомобиля. Лукавый посредник, получив отказ в ремонте, действует дальше так. От имени автовладельца направляет обращение финуполномоченному, пройдя досудебную инстанцию с решением в пользу страховщика ОСАГО, направляет обращение в суд как представитель автовладельца. В случае вынесения решения суда в пользу потребителя из-за отказа в ремонте, присуждается денежная выплата. Выплата по ОСАГО будет рассчитываться уже без учета износа автомобиля, к тому же с учетом штрафных санкций. Выплата по суду может даже значительно превышать установленный максимально лимит имущественных выплат в ОСАГО 400 тысяч рублей", - пояснил Уфимцев.

Таким образом, по его словам, "посредники, первоначально заявив целью получение восстановительного ремонта от имени переуступивших им право требования водителей, на деле преследуют в конечном итоге цель получения именно денежной выплаты в увеличенном объеме от страховщика. При этом сам пострадавший в ДТП водитель может даже не быть в курсе того, каким образом от его имени действует посредник".

В РСА анализируют ситуацию и "готовят свои предложения законодателям по изменениям, которые помогли бы создать адекватную практику выплат в виде восстановительного ремонта в ОСАГО", добавил президент РСА.

"Мы надеемся, что удастся уточнить правильную архитектуру взаимных прав и обязанностей, возможностей для потребителей при натуральном возмещении в ОСАГО, чтобы перейти на классическую выплату в рамках лимита и требований по ОСАГО. Это одна из задач. Здесь, конечно, нам нужна будет помощь и поддержка Банка России, службы финансового уполномоченного. Потому что в противном случае рост тарифа и издержек неминуем", сказал Уфимцев агентству.

Невидимая армия

Эксперт рынка автострахования в развитие темы пояснил "Интерфаксу", что страховщики ОСАГО пока не могут оценить масштаб действий недобросовестных посредников в целом, которые "прячутся за спинами" автовладельцев. Для автовладельцев-физлиц как потребителей рассмотрение споров финуполномоченными бесплатно по закону и платно для посредников, но их не видно.

"Это происходит потому, что данные о договорах и выплатах по ОСАГО не отражают позиции о прохождении споров с участием финуполномоченных. Более того, сами финуполномоченные располагают информацией о решениях судов в пользу страховщиков, но не имеют информации о том, сколько решений представителей службы , с которыми не согласен потребитель (или незаметный его представитель), оспариваются затем в судах. Таким образом, есть оценка службы для первых случаев о 250 решениях финуполномоченных, оспариваемых затем в судах страховщиками, нет оценки того, что происходит с решениями службы относительно потребителей, какова судьба решений об отказах в удовлетворении требований потребителей. Как часто они идут оспаривать решения финуполномоченных в судах? А произвольная экспертная оценка самих страховщиков ОСАГО исходит из статистики десятков тысяч таких случаев за год. Законодательно необходимо закрывать лазейки для злоупотреблений посредников", - считает собеседник агентства.

Свое решение по теме в ходе конференции по урегулированию убытков на страховом рынке предложил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС, оператор информационной системы страхования, 100% дочка Банка России) Николай Галушин.

По договоренности со страховыми союзами "мы можем выступать с инициативой о необходимости внесения дополнительных сведений в информационную систему, которые были бы объективны и могли стать доказательством при общении и с ЦБ, и с финансовыми уполномоченными. Речь идет о дополнительных сведениях в НСИС по фактам оспаривания решений, а также по убыткам, которые были рассмотрены через финансовых уполномоченных впоследствии судами. Это - предложение для дальнейшего обсуждения", - сказал он.

Такое техническое решение "может потребовать доработок информсистем от страховщиков ОСАГО и их финансирования. Целесообразность такого подхода должна анализироваться", прокомментировал агентству подход НСИС представитель страховщика ОСАГО. По его мнению, "для страховщиков важнее, чтобы суды в большей степени считались с профессиональными решениями службы финуполномоченных по досудебным спорам". Он напомнил, что в подавляющем большинстве случаев решения о выплатах финуполномоченных для страховщиков обязательны, они в подавляющем большинстве исполняются и редко оспариваются в судах.

Руководитель блока урегулирования убытков "Росгосстраха" Арман Гаспрян в ходе дискуссии на конференции по урегулированию убытков заявил, что злоупотребления посредников получили широкое распространение в стране и ряде регионов: "Есть Новосибирск, другие регионы РФ, где людям машина не нужна отремонтированная, им нужны деньги. Они пользуются недоработками как в ценовых справочниках РСА, так и недоработками в единой методике восстановительного ремонта в ОСАГО. И это страховщики видят – там работает огромная армия автоюристов, огромная армия экспертов, которые ранее сотрудничали или взаимодействовали со страховыми компаниями. Эти люди профессионально понимают, как необходимо ремонтировать автомобили, как правильно подготовить необходимую претензию в отношении страховых компаний, как получить деньги".

Для противодействия распространившимся практикам автостраховщикам потребуется поддержка законодателей и регуляторов, к такому выводу пришли участники дискуссии на конференции по проблемам урегулирования убытков в страховании.

Вместе с тем, финуполномоченный Светлана Максимова обратила внимание на то, что сохраняющаяся разность в подходах, когда ремонт в ОСАГО по закону осуществляется без учета износа деталей, а денежная выплата – с учетом, сама по себе создает соблазн для злоупотреблений.