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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин поручил не допускать скачков цен на товары в пострадавших от паводков регионах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям контролировать санитарную ситуацию в регионах, пострадавших от наводнений, а также не допускать скачка цен на товары первой необходимости.

"Прошу федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в среду.

Также, отметил он, "важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь".

Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Владимир Путин
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