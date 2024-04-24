Путин поручил не допускать скачков цен на товары в пострадавших от паводков регионах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям контролировать санитарную ситуацию в регионах, пострадавших от наводнений, а также не допускать скачка цен на товары первой необходимости.

"Прошу федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в среду.

Также, отметил он, "важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь".