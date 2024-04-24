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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Курганской области призвали эвакуироваться жителей 17 населенных пунктов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области жителей подтопляемой зоны в Белозерском округе, куда идет вода из Кургана, призвали превентивно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона.

Эвакуация рекомендована населенным пунктам Белозерское, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.

В районе села Белозерское уровень воды составляет 5 88 см, в районе села Памятное - 4 86 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в регионе сейчас остаются подтоплены свыше 2,3 тысячи индивидуальных домов, почти 7 тысяч домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса: 41 магазин, один завод и одна ферма, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Он доложил об этом по видеоконференции на совещании у президента.

"В результате резкого подъема воды в реке Тобол уровень паводка превзошел максимум 1994 года. В итоге подтопленными в 34 населенных пунктах в семи муниципальных округах, включая город Курган, на сегодня являются 2377 индивидуальных жилых домов, в которых проживало более 5800 граждан, (..) а также 6849 домов, имеющих статус жилых, на территории 110 СНТ и ДНТ, расположенных в городе Кургане и поселке Кетово", - сказал Шумков.

Также в области затоплено шесть низководных мостов, в том числе четыре автомобильных. Еще четыре моста разрушены полностью, два - частично. Затоплено 18 участков автодорог общей протяженностью более 110 км.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Белозерский округ Курганская область Вадим Шумков
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