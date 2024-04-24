В Курганской области призвали эвакуироваться жителей 17 населенных пунктов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области жителей подтопляемой зоны в Белозерском округе, куда идет вода из Кургана, призвали превентивно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона.

Эвакуация рекомендована населенным пунктам Белозерское, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.

В районе села Белозерское уровень воды составляет 5 88 см, в районе села Памятное - 4 86 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в регионе сейчас остаются подтоплены свыше 2,3 тысячи индивидуальных домов, почти 7 тысяч домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса: 41 магазин, один завод и одна ферма, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Он доложил об этом по видеоконференции на совещании у президента.

"В результате резкого подъема воды в реке Тобол уровень паводка превзошел максимум 1994 года. В итоге подтопленными в 34 населенных пунктах в семи муниципальных округах, включая город Курган, на сегодня являются 2377 индивидуальных жилых домов, в которых проживало более 5800 граждан, (..) а также 6849 домов, имеющих статус жилых, на территории 110 СНТ и ДНТ, расположенных в городе Кургане и поселке Кетово", - сказал Шумков.

Также в области затоплено шесть низководных мостов, в том числе четыре автомобильных. Еще четыре моста разрушены полностью, два - частично. Затоплено 18 участков автодорог общей протяженностью более 110 км.