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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей

Президент РФ призвал оценить и скорректировать при необходимости размеры компенсаций

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей
Паводок в Курганской области
Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен повторно собрать большое совещание для обсуждения комплекса вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков.

Президент в среду в режиме видеоконференции провел соответствующее совещание, в котором приняли участие профильные руководители правительства РФ, главы регионов, а также муниципалитетов, пострадавших от наводнения. Он подчеркнул, что "системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть".

Отдельно Путин остановился на компенсациях гражданам. "Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов", - сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, что в регионах количество выданных компенсаций существенно расходится с числом заявлений от пострадавших на оказание финансовой помощи.

"В Оренбургской области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано 46 тысяч. Это чуть более 10%. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?" - сказал Путин.

Губернатор Оренбургской области объяснил, что ситуация обусловлена тем, что заявки на помощь могут подать все жители городов, где объявлена ЧС. Однако компенсации направляются только тем людям, которые живут на подтопленных территориях.

"Тогда не понятно, зачем вы принимаете эти заявления", - сказал президент.

"Разберитесь с этим как следует", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что люди должны понимать, на что они имеют право.

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