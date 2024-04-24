Глава Орска попросил изменить правила выплат за пострадавшее от паводка жилье

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые жители Орска, чье имущество пострадало от масштабного паводка, сталкиваются с проблемами в получении выплат, сообщил на совещании у президента глава города Василий Козупица.

"Созданные в России активно применяющиеся инструменты поддержки семьи, такие как социальная и семейная ипотека, материнский капитал и другие, сегодня являются, как ни странно, препятствием для получения выплат", - сказал он и попросил Владимира Путина "дать поручение правительству пересмотреть действующие правила".

"Наши предложения мы готовы направить, но если коротко, то предлагаем включить возможность предоставления выплат на восстановление домов гражданам, которые имеют второе жилье хотя бы в трех случаях: когда второе жилье находится в ипотеке, или когда оно приобретено на материнский капитал, или когда доли в другом жилье меньше соцнормы 18 квадратных метров, - сообщил Козупица. - Эта проблема затрагивает очень многих орчан, чьи дома затоплены".

В качестве примера он привел обращение многодетной жительницы Орска.

"Женщина, 8 детей, вчера обратилась. Семья 10 человек. Они купили дом, который сейчас подтоплен, они купили на материнский капитал маленькую квартиру. И у каждого сейчас доли совсем маленькие, по 3 кв. метра. И это является препятствием для получения выплат", - сообщил мэр.

На уточняющий вопрос президента он объяснил, что при выплатах на утраченное жилье действует социальная норма: если в семье три и более человек, то она составляет 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Если же количество квадратных метров на каждого члена семьи меньше, люди сталкиваются с проблемами в получении помощи.

"Вот такая схема существует на выплату за утраченное жилье. Я имею в виду, что когда у нас доля в том втором жилье меньше вот этой социальной нормы. То есть, по три метра у них на каждого члена семьи, понимаете? Если бы у них было по восемнадцать метров на десять членов семьи, тогда было бы понятно. А здесь три метра", - объяснил Козупица.

Путин в свою очередь отметил, что жительница Орска, обратившаяся с этой проблемой, "права, конечно".

"Тем более мы уделяем внимание и говорим о семьях с детьми, тем более многодетных семьях", - сказал президент.

Стоимость капремонта жилья пересмотрят

На этом же совещании Путин предложил пересмотреть нормативы оценки стоимости капитального ремонта жилья в пострадавших от паводка регионах.

"Стоимость капитального ремонта 1 квадратного метра жилья была определена ранее соответствующим постановлением правительства и никак не индексировалась. Несмотря на все наши попытки сдержать рост цен (...), на это нужно обратить особое внимание. Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму", - сказал он.

Также он призвал решить вопрос с выплатами для тех, у кого есть второе жилье или доля в другом помещении. Еще он предложил отменить перечень имущества, за утрату которого выплачивается компенсация.