Лавров указал европейским бизнесменам на риски политизации в экономике

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лаврова 24 апреля обсудил работу зарубежных компаний в России с с руководством Ассоциации европейского бизнеса в России, а также ряда европейских торгово-промышленных объединений, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе мероприятия российская сторона дала оценки текущей геополитической ситуации, подчеркнув риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Состоялся открытый обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая вопросы деятельности зарубежного бизнеса в России", - говорится в сообщении.