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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Завершена активная фаза тушения пожара на атакованной ВСУ нефтебазе в Смоленской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ярцевского района Смоленской области Роман Захаров сообщил о завершении активной ликвидации пожара на нефтебазе, атакованной минувшей ночью украинскими беспилотниками.

"Активная фаза тушения пожара на нефтебазе завершена. Пожарные расчеты занимаются проливкой мест горения во избежание появлений новых очагов и осмотром зоны чрезвычайной ситуации", - написал глава района в своем телеграм-канале в среду.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о возгораниях после атаки украинских дронов на гражданские объекты ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах. Днем в среду он сообщил о локализации возгораний.

Смоленская область
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