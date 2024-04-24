Завершена активная фаза тушения пожара на атакованной ВСУ нефтебазе в Смоленской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ярцевского района Смоленской области Роман Захаров сообщил о завершении активной ликвидации пожара на нефтебазе, атакованной минувшей ночью украинскими беспилотниками.

"Активная фаза тушения пожара на нефтебазе завершена. Пожарные расчеты занимаются проливкой мест горения во избежание появлений новых очагов и осмотром зоны чрезвычайной ситуации", - написал глава района в своем телеграм-канале в среду.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о возгораниях после атаки украинских дронов на гражданские объекты ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах. Днем в среду он сообщил о локализации возгораний.