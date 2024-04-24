После атаки ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области произошло возгорание

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о возгораниях на гражданских объектах топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах в результате атаки украинских дронов.

"Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор добавил, что на месте работают сотрудники МЧС.