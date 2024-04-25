Первый в 2024 году выход космонавтов "Роскосмоса" в открытый космос состоится в четверг

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, как ожидается, в четверг выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки научной аппаратуры на модуле "Поиск".

По данным "Роскосмоса", космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17:55 по московскому времени. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 36 минут.

Согласно плану, Кононенко и Чуб установят аппаратуру для научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск", а также попытаются раскрыть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука", который не раскрылся в ходе предыдущего выхода в космос.

При наличии времени космонавты демонтируют контейнер научного оборудования "Биориск-МСН" и развернут блок контроля давления и осаждений на модуле "Поиск". Также Кононенко и Чуб проведут взятие проб-мазков с поверхности модуля "Наука".

Для Кононенко данный выход станет седьмым в космической карьере, для Чуба - вторым.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 25 октября 2023 года - Кононенко и Чуб в ходе работ в космосе отключили контуры радиатора, из которого 9 октября 2023 года произошла утечка теплоносителя, а также осмотрели и сфотографировали место разгерметизации. Также космонавты запустили с модуля "Наука" студенческий наноспутник для эксперимента "Парус-МГТУ" для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

9 октября 2023 года в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

На станции работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.