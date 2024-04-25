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Космонавты "Роскосмоса" завершили работы в открытом космосе, опередив план на два часа

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили работы в открытом космосе, вернувшись на борт Международной космической станции (МКС) на два часа раньше запланированного времени, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня в 22:33 по московскому времени участники 71-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск"", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, продолжительность выхода составила 4 часа 36 минут вместо запланированных 6 часов 36 минут.

Ранее в четверг Кононенко и Чуб открыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 17:57 по московскому времени.

Космонавты за бортом МКС полностью раскрыли малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука", который не удалось развернуть в ходе предыдущего выхода в космос. Также Кононенко и Чуб установили аппаратуру для научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск".

Космонавты также провели взятие проб-мазков с поверхности модуля "Наука", демонтировали контейнер научного оборудования "Биориск-МСН" и развернули блок контроля давления и осаждений на модуле "Поиск".

Для Кононенко данный выход стал седьмым в космической карьере, для Чуба - вторым.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Александр Гребенкин МКС Николай Чуб NASA Роскосмос
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