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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Уровень воды в Ишиме в Абатском поднялся за сутки более чем на два метра

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области продолжает подниматься, сообщает администрация района в соцсетях.

Так, согласно замерам, к 08:00 по местному времени уровень воды в реке поднялся на 202 см, достигнув отметки в 1121 см.

К вечеру 24 апреля река Ишим в селе Абатском области поднялась на 1032 см, превысив критическую отметку в 960 см.

По словам губернатора Александра Моора, "большая вода" угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень - Омск, которая проходит по территории Абатского района.

Хроника 30 марта – 25 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Абатское Ишим
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