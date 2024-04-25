Уровень воды в Ишиме в Абатском поднялся за сутки более чем на два метра

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области продолжает подниматься, сообщает администрация района в соцсетях.

Так, согласно замерам, к 08:00 по местному времени уровень воды в реке поднялся на 202 см, достигнув отметки в 1121 см.

К вечеру 24 апреля река Ишим в селе Абатском области поднялась на 1032 см, превысив критическую отметку в 960 см.

По словам губернатора Александра Моора, "большая вода" угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень - Омск, которая проходит по территории Абатского района.