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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Уровень Оби превысил опасную отметку у сибирского города Колпашево

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Повышение уровня воды в реке Обь за последние сутки зафиксировано почти на всех постах наблюдения в границах Томской области, сообщает в четверг пресс-служба обладминистрации.

Так, в районе города Колпашево вода поднялась на 38 см - до 857 см при опасной отметке 823 см. У села Молчаново уровень Оби повысился на 1 см и составляет 873 см при опасной отметке 805 см, в районе села Никольское уравень воды упал на 1 см - до 995 см при опасной отметке 864 см.

На остальных постах наблюдения зафиксировано повышение уровня воды в Оби, но превышения опасных отметок нет. Также не наблюдается значительного приближения уровня воды к опасным отметкам на реках Томь, Чулым и Чая.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что в результате подъема Оби в Колпашевском районе в деревне Тискино подтоплено три жилых дома и семь приусадебных участков, но эвакуация жителей на данный момент не требуется.

В администрации Колпашевского района "Интерфаксу" уточнили, что, несмотря на резкий подъем воды у районного центра, подтоплений там нет.

Хроника 30 марта – 25 апреля 2024 годаПаводок в России
Томская область Колпашево Обь
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