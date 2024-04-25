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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Кассовое исполнение нацпроекта "Демография" составило 99,9% по итогам 2023 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Показатели национального проекта "Демография", реализация которого заканчивается в этом году, были выполнены в полном объеме по итогам 2023 года, а его кассовое исполнение составило 99,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ по поводу реализации нацпроекта "Демография".

"По итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта "Демография" составило 99,9%, а за первый квартал этого года - 25,4%. Самое высокое - по федеральному проекту "Содействие занятости" - 37%", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера в четверг.

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Она подчеркнула, что по итогам 2023 года были выполнены все показатели нацпроекта. Вице-премьер напомнила, что его реализация завершается в текущем году.

"С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект "Семья". Мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта, которые содержатся в текущем нацпроекте, войдут в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - отметила Голикова.

В аппарате Голиковой добавили, что за весь период реализации нацпроекта, то есть с 2019 года, введено в эксплуатацию 1 679 детских садов на 245,9 тыс. мест, из них 63 детских сада на 11,9 тыс. мест в 2023 году. Кроме того, в частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тыс. мест.

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Там подчеркнули, что особое внимание в рамках нацпроекта уделяется стимулированию занятости граждан. По данным аппарата, в 2023 году завершили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197,6 тыс. человек при запланированных 179 тыс. Там также сообщили, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2023 года составила 56,8%, а число граждан, получавших услуги в рамках системы долговременного ухода, составило более 171,2 тыс. человек.

Татьяна Голикова
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