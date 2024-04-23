Голикова заявила о достижении 99,9% целей нацпроекта "Образование"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Национальный проект "Образование" в 2019 - 2023 годах потребовал более 1 трлн рублей, большая часть этих средств направлялась на развитие инфраструктуры в регионах, уровень достижений нацпроекта составил 99,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после совещания с регионами о реализации этого нацпроекта.

"В 2019 - 2023 годах на реализацию нацпроекта "Образование" было выделено свыше 1 трлн рублей. Большая часть средств направлялась в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%", - сказала она через пресс-службу аппарата вице-премьера.

По ее словам, губернаторам следует держать на личном контроле выполнение всех обязательств нацпроекта в установленные сроки, поскольку нацпроект "Образование" завершается в 2024 году, а с 2025 года по поручению президента стартуют новые национальные проекты.

В 2023 году были выполнены все показатели нацпроекта. Так, Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, было создано 791,7 тысячи новых мест в школах, более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды.

"В прошедшем году было введено в эксплуатацию более 430 школ в 54 регионах. В лидерах Московская область - введено 39 школ, Республика Дагестан - 38 школ, Чеченская Республика - 27 школ, Санкт-Петербург - 24 школы. Капитальный ремонт и оснащение современными средствами обучения и воспитания завершены в более чем 2422 школах", - сообщили в аппарате.

"Все школы, которые были введены в эксплуатацию в 2023 году и вводятся в эксплуатацию в текущем году, должны пройти лицензирование и получить лицензию до 1 сентября 2024 года, чтобы с нового учебного года ребята смогли в них учиться. Прошу Минпросвещения и Рособрнадзор держать вопрос лицензирования на особом контроле", - подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, в 2023 году завершена работа по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов школ. Приведены в соответствие с современными требованиями 958 пищеблоков. С 1 сентября 2023 года 100% учеников 1 - 4 классов (7,5 млн человек) получают бесплатное горячее питание в школах.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов ("Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь"). Позднее Голикова сообщила, что они начнут реализовываться с 1 января 2025 года, за исключением нацпроекта "Молодежь России", который запустят уже в 2024 году.