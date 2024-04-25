Федеральный регистр доноров костного мозга вырос почти в три раза с 2022 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный регистр доноров костного мозга со времени запуска в сентябре 2022 года увеличился почти в три раза; на сегодняшний день он содержит более 300 тыс. потенциальных доноров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Если в сентябре 2022 года на старте работы созданного по поручению президента и правительства Федерального регистра доноров костного мозга в нем содержались данные о 112 тыс. потенциальных доноров, накопленные за 10 лет, то сегодня, спустя 1,5 года работы, регистр расширился почти в три раза и насчитывает более 300 тыс. потенциальных доноров", - сказала Голикова в своем приветствии к расширенному заседанию коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в четверг.

По ее данным, число доноров крови и костного мозга в 2023 году выросло до почти 1,5 млн человек. Она подчеркнула, что почти все донации осуществлялись на безвозмездной основе.

"Среди основных задач службы - наращивание заготовки плазмы крови для обеспечения производства лекарственных препаратов в соответствии с планом реализации соответствующей концепции. В 2024 году должно быть заготовлено не менее 600 тонн", - отметила вице-премьер.

Она также сообщила, что на текущий момент в системе ФМБА работает около 15 тыс. врачей и более 28 тыс. специалистов со средним медицинским образованием. Голикова подчеркнула, что необходимо создавать привлекательные условий для того, чтобы молодые люди приходили и "закреплялись в системе".

Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток был запущен 1 сентября 2022 года.