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В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В России на 1 тыс. жителей приходится 10 доноров, этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом; заготовку крови обеспечивают 3% трудоспособных граждан, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

"Если брать показатель по соотношению доноров на 1 тыс. населения, то примерно у нас по стране 10 доноров на 1 тыс. населения приходится. У нас этот показатель также вырос по сравнению с предыдущим годом на 6,3%. У нас сейчас порядка 1,5 млн человек - 1 млн 473 300 человек - являются донорами, количество увеличивается", - сказал Плутницкий в понедельник на "круглом столе" в Госдуме на тему развития и поддержки донорства крови и ее компонентов в России.

По его словам, по расчету в соотношении с трудоспособным населением страны "3% трудоспособного населения обеспечивают результаты по заготовке крови".

Замминистра сообщил, что в 2024 году было заготовлено 2,8 млн литров цельной донорской крови. На 6,7% больше заготовлено донорской крови по сравнению с предыдущим годом. 92% - это безвозмездные донации, заготовлено таких донаций 2,5 млн литра, это больше, чем в предыдущем году.

Наибольшая заготовка в количественном выражении отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также Свердловской области.

Лидерами по соотношению на 1 тыс. населения являются Магаданская область, Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Калмыкия, отметил Плутницкий.

Андрей Плутницкий Москва
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