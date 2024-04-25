Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства законопроект о введении для иностранцев обязанности зарегистрироваться в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи, а также информирования граждан о заключенных на их имя договорах с мобильными операторами.

Об этом на конференции "Телеком Будущего 2024" сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Основная регуляторика поменяется в части оборота сим-карт. Все, что произошло, очевидно, (указывает на то, что законодательство - ИФ) требует ужесточения. Уже Минцифры внесло на согласование ведомствам законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно до этого регистрироваться в Единой биометрической системе. Это будет обязательная история", - сказал министр.

Второй мерой, которую предлагает разработанный Минцифры законопроект, является информирование пользователей "Госуслуг" о всех заключенных на их имя договорах с операторами.

"Очень важно, что у нас в законе две меры. Иностранные граждане пойдут по самому жесткому варианту - это биометрия для получения сим-карт. А второе - это очень важно с точки зрения "обеления", чтобы все пользователи "Госуслуг", а их у нас уже 120 млн получили в личном кабинете информацию обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы, - сказал Шадаев. - Потому что нам кажется, что основной фронт сейчас не в том, что сим-карты оформляются на несуществующих людей, потому что проверкой персданных сейчас занимаются и операторы, и Роскомнадзор, а в том, что на живых людей, которые об этом не знают, просто оформляются сим-карты".

В середине апреля "Ведомости" сообщили, что иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуг" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

"Ведомости" тогда сослались на законопроект, подготовленный Минцифры, который до 15 апреля должны были согласовать с МВД, ФСБ, Роскомнадзором, МИД, ФАС и Минэкономразвития.

Комментируя эту инициативу, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что проблема серых сим-карт зрела давно и браться за нее нужно было гораздо раньше, а теракт в Crocus City Hall подтолкнул к решению этого вопроса.