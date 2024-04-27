Минцифры РФ предложило продавать сим-карты иностранцам только по биометрии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры России представило законопроект об ужесточении правил предоставления услуг связи иностранцам и лицам без гражданства. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в субботу.

"Минцифры подготовлен законопроект, который вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. Купить сим-карту можно будет только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить согласно новым правилам", - говорится в комментарии Минцифры.

В министерстве уточнили, что по новым правилам заключить договор на услуги связи иностранцы или лица без гражданства смогут только после регистрации в Единой биометрической системе, а купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж.

"Через интернет заключить договор будет нельзя", - уточнили в Минцифры.

Кроме того, в договоре будет указан IMEI - код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах. "При этом всегда можно будет его переоформить в офисе оператора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

"Операторы до 1 февраля 2025 года оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учетом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. Иначе услуги связи будут прекращены", - сказано в сообщении.

Также Минцифры предлагает разместить на "Госуслугах" информацию о всех заключенных пользователями договорах на услуги связи.

"На "Госуслугах" россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Оповещение об этом придет в смс, личный кабинет абонента, а также вся информация будет отображена в аккаунте гражданина на "Госуслугах". Номера, которые фактически им не используются или гражданин их не оформлял, можно будет отключить", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что в случае оформления нового абонентского номера, помимо "Госуслуг", оператор обязательно будет направлять смс и уведомлять через личный кабинет.

"Новые правила вступят в силу со дня подписания законопроекта. За нарушение вводимых требований будет установлена административная ответственность", - сказано в сообщении.

25 апреля глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что министерство направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства законопроект о введении для иностранцев обязанности зарегистрироваться в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи, а также информирования граждан о заключенных на их имя договорах с мобильными операторами.