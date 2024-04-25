На съезде РСПП предложили создать Фонд развития инфраструктуры

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей член правления РСПП Игорь Вдовин предложил создать Фонд развития инфраструктуры.

По его словам, для наполнения капитала фонда рассматриваются разные источники: налоговые вычеты, средства дружественных зарубежных инвесторов и так далее.

Также он предложил нарастить объем программы инфраструктурных облигаций.

На предложение Вдовина отреагировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Что касается создания нового фонда (развития инфраструктуры - ИФ), тема интересная, но она, Владимир Владимирович (Путин - ИФ), требует очень серьезной проработки юридической, финансовой. Если будет ваше поручение, мы с коллегами из РСПП отработаем и вам отдельно доложим", - сказал Хуснуллин.