Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Минкультуры заявили о нехватке на селе 16 275 работников культуры

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В малых населенных пунктах регионов России не хватает более 16 тысяч работников культуры, реализация программы "Земский работник культуры" позволит уменьшить кадровую потребность на 65%, сообщили в Минкультуры после заседания комиссии Госсовета по направлению "Культура".

"Мониторинг показал, что потребность регионов в работниках культуры в малых населенных пунктах составляет 16 275 человек (...), выделение на реализацию программы в 2025-2030 годах 14 млрд рублей за счет средств федерального бюджета позволит трудоустроить в учреждения культуры в малых городах и сельской местности более 10 тысяч специалистов, что уменьшит существующую кадровую потребность на 65%, а в регионах ДФО, Донбасса и Новороссии - на 100%", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что президент Владимир Путин объявил о запуске программы "Земский работник культуры" с 2025 года. Она предусматривает выделение регионам субсидии для единоразовой финансовой поддержки работникам культуры в объеме 2 млн рублей для лиц, переехавших в населенные пункты регионов Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии, и в объеме 1 млн рублей - для переехавших в иные регионы.

"Минкультуры России на основании данных регионов подготовило перечень должностей, при замещении которых предоставляются единовременные выплаты. Возрастные требования к участникам программы регионы устанавливают самостоятельно", - добавили в министерстве.

Госсовет Донбасс Минкультуры ДФО Новороссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пискарев предложил наказывать за призывы портить бюллетени

Дипломатическое противостояние

РФ высылает двух латвийских дипломатов

Путин счел, что ожидаемый в РФ дефицит кадров нельзя покрыть за счет мигрантов

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Минфин обсудит налоговую реформу с бизнесом и депутатами в середине мая

Голикова предупредила о грядущем сокращении числа работоспособных граждан 30-35 лет

Голикова предупредила о грядущем сокращении числа работоспособных граждан 30-35 лет

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });