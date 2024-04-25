В Минкультуры заявили о нехватке на селе 16 275 работников культуры

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В малых населенных пунктах регионов России не хватает более 16 тысяч работников культуры, реализация программы "Земский работник культуры" позволит уменьшить кадровую потребность на 65%, сообщили в Минкультуры после заседания комиссии Госсовета по направлению "Культура".

"Мониторинг показал, что потребность регионов в работниках культуры в малых населенных пунктах составляет 16 275 человек (...), выделение на реализацию программы в 2025-2030 годах 14 млрд рублей за счет средств федерального бюджета позволит трудоустроить в учреждения культуры в малых городах и сельской местности более 10 тысяч специалистов, что уменьшит существующую кадровую потребность на 65%, а в регионах ДФО, Донбасса и Новороссии - на 100%", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что президент Владимир Путин объявил о запуске программы "Земский работник культуры" с 2025 года. Она предусматривает выделение регионам субсидии для единоразовой финансовой поддержки работникам культуры в объеме 2 млн рублей для лиц, переехавших в населенные пункты регионов Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии, и в объеме 1 млн рублей - для переехавших в иные регионы.

"Минкультуры России на основании данных регионов подготовило перечень должностей, при замещении которых предоставляются единовременные выплаты. Возрастные требования к участникам программы регионы устанавливают самостоятельно", - добавили в министерстве.