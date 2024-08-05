На арендное жилье для сельских специалистов выделено более 1,4 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство России выделило около 1,5 млрд рублей на строительство арендного жилья для специалистов в селах, которые приехали работать в сельские районы, заявил премьер Михаил Мишустин.

"Еще один инструмент, который позволит привлечь в эту (сельскую - ИФ) местность квалифицированных профессионалов, соответственно, это предоставление арендного жилья (...) В течение ближайших полутора лет в 18 российских субъектах планируется построить порядка 19 тыс. кв. м под такие условия аренды. Сегодня направим на эти цели еще около 1,5 млрд рублей", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

В регионах России действует механизм развития арендного жилья для разных специалистов. Например, на Дальнем Востоке запущена программа "Доступное арендное жилье в ДФО", в рамках которой планируется построить более 10 тыс. новых арендных квартир для молодых специалистов.