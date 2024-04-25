Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Российские космонавты впервые в 2024 году вышли в открытый космос

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки научной аппаратуры на модуле "Поиск", следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 17:57 по Москве. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 36 минут.

Во время выхода космонавты установят аппаратуру для научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск", а также попытаются раскрыть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука", который не раскрылся в ходе предыдущего выхода в космос, сообщали в "Роскосмосе".

При наличии времени космонавты демонтируют контейнер научного оборудования "Биориск-МСН" и развернут блок контроля давления и осаждений на модуле "Поиск". Также Кононенко и Чуб проведут взятие проб-мазков с поверхности модуля "Наука".

Для Кононенко данный выход седьмой в космической карьере, для Чуба - второй.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 25 октября 2023 года.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четверо пассажиров автобуса пострадали от атаки дрона в Брянской области

Суд арестовал бывшего первого зампреда подмосковного правительства Стригункову

Путин сообщил, что в мае посетит Китай

Пискарев предложил наказывать за призывы портить бюллетени

Дипломатическое противостояние

РФ высылает двух латвийских дипломатов

Путин счел, что ожидаемый в РФ дефицит кадров нельзя покрыть за счет мигрантов

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });