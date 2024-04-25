Российские космонавты впервые в 2024 году вышли в открытый космос

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки научной аппаратуры на модуле "Поиск", следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 17:57 по Москве. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 36 минут.

Во время выхода космонавты установят аппаратуру для научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" на модуле "Поиск", а также попытаются раскрыть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука", который не раскрылся в ходе предыдущего выхода в космос, сообщали в "Роскосмосе".

При наличии времени космонавты демонтируют контейнер научного оборудования "Биориск-МСН" и развернут блок контроля давления и осаждений на модуле "Поиск". Также Кононенко и Чуб проведут взятие проб-мазков с поверхности модуля "Наука".

Для Кононенко данный выход седьмой в космической карьере, для Чуба - второй.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 25 октября 2023 года.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.