Патрушев заявил об обсуждении того, что Берлин подтасовал факты о геноциде в Сребренице

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Участники международной встречи под эгидой Совбеза России пришли к выводу, что информация Германии о геноциде в Сребренице подтасована для давления на Сербию, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Наши партнеры отмечали, что представленные Берлином так называемые доказательства геноцида в Сребренице являются не чем иным, как подтасовкой фактов, где все перевернуто с ног на голову", - сказал Патрушев журналистам в четверг.

По его словам, "цель - оказать давление на сербский народ, который проводит независимый курс без оглядки на Вашингтон и Брюссель".