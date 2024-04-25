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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Патрушев заявил об обсуждении того, что Берлин подтасовал факты о геноциде в Сребренице

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Участники международной встречи под эгидой Совбеза России пришли к выводу, что информация Германии о геноциде в Сребренице подтасована для давления на Сербию, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Наши партнеры отмечали, что представленные Берлином так называемые доказательства геноцида в Сребренице являются не чем иным, как подтасовкой фактов, где все перевернуто с ног на голову", - сказал Патрушев журналистам в четверг.

По его словам, "цель - оказать давление на сербский народ, который проводит независимый курс без оглядки на Вашингтон и Брюссель".

Николай Патрушев Берлин СБ РФ Сребреница Сербия
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