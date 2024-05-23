ГА ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом

Мемориал в Сребренице Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На Генеральной ассамблее ООН в четверг состоялось голосование о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом.

В поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, 68 стран воздержались.

Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались в Белграде, а также руководство боснийских сербов. В преддверии голосования президент и глава МИД Сербии Александр Вучич и Марко Джурич провели активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы как можно больше стран выступили на голосовании против этой резолюции или воздержались.

Голосование по этой резолюции несколько раз переносили с формулировкой "для более детального рассмотрения и внесения предложений".

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик неоднократно предупреждал об опасности голосования по этой резолюции.

"Сербский народ никогда не согласится с нарративом Сараево и части международного сообщества о так называемом геноциде в Сребренице", - говорил он в интервью телеканалу РТРС.

По его словам, продвижение резолюции по Сребренице в ГА ООН ведет Боснию и Герцеговину к распаду.

В конце апреля тогдашний секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что участники международной встречи под эгидой Совбеза России пришли к выводу, что информация о геноциде в Сребренице подтасована Германией (одна из стран, предложивших проект этой резолюции) для давления на Сербию.

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман. Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Между тем, ранее в мае высокий представитель ООН на Балканах во времена гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) Карло Боццола письменно и под присягой заявил о том, что значительную часть тел, захороненных в Сребренице после событий 1995 года, доставили из других городов и сел.

Текст заявления получили Милорад Додик, президент Сербии Александр Вучич, а также президент и глава правительства Черногории Яков Милатович и Милойко Спаич. Его опубликовало сербское издание "Новости".

"В лесах под Сребреницей погибли около 1,1 тыс. гражданских лиц - боснийских мусульман, они были вооружены и отвечали на нападения. Погибли и те, кто не был вооружен, таких близ Сребреницы было примерно 250 человек за три года. Среди воевавших боснийских мусульман до конца войны погибли от 2,5 тыс. до 2,8 тыс. человек. Тела остальных, захороненных в Сребренице, доставлены из других городов и сел", - пишет Боццола.

Он отметил, что "этим заявлением хотел бы донести до широкой общественности информацию о том, что действительно происходило в случае с трагедией в Сребренице".