Синоптики разрешили начинать садово-огородные работы в центре европейской России

В Москве апрель может войти в топ-3 самых жарких апрелей в истории

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В регионах центра европейской части России в ближайшие дни уже можно начинать работы в саду и огороде, дал отмашку на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так он ответил на вопрос, можно ли приступать к посадкам в центральной части России.

"Сейчас, во-первых, заморозки не столь интенсивные, как раньше в целом. А при посадках при небольших заморозках ничего не происходит, просто вегетация замирает, но потом быстро восстанавливается. Поэтому да, можно начинать эту работу", - сказал он.

Он отметил, что метеорологи в конце прошлого и начале нынешнего века не рекомендовали заниматься садово-огородными работами в первой декаде мая, так как очень часто наблюдались заморозки, "но в связи с потеплением климата, сейчас точка зрения изменилась".

Говоря о погоде, Вильфанд отметил, что апрель этого года в Москве, по предварительным расчетам, может занять третье место в ранге самых жарких апрелей. Осадков в апреле выпадет больше нормы.