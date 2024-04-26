Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Москве со 2 мая обещают похолодание

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В столичный регион 2 мая придет похолодание, а к следующим выходным дневная температура опустится до плюс 11 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно процесс понижения температуры (...) начинается со 2 мая – еще комфортно, плюс 6 - плюс 11 ночью, плюс 15 - плюс 20 днем, кратковременный дождь. Но 3 мая дневные температуры около плюс 15 градусов, а 4 и 5 мая – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, но температура понизится – ночь плюс 1 - плюс 6, днем плюс 11 - плюс 16 градусов", - сказал он.

Такая температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Говоря о ближайших выходных, Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 28 апреля, будет облачно с прояснениями, ночные температуры понизятся и будут от плюс 3 до плюс 8 градусов, дневные температуры будет около плюс 16 - плюс 18 градусов. Воздух будет поступать с севера и северо-запада, а из-за повышения давления будет солнечно.

В понедельник, 29 апреля днем будет плюс 20 - плюс 22 градуса, что выше нормы на 2-3 градуса. 30 апреля будет днем до плюс 21. 1 мая в столичном регионе местами прогнозируется кратковременный дождь, ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, днем – около плюс 20, а на юге области – до плюс 24.

Ранее на этой же пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра отметил, что апрель 2024 года в столице, по предварительным расчетам, может занять третье место в ранге самых жарких апрелей. Осадков в апреле выпадет больше нормы. Также он разрешил садоводам и огородникам в центре европейской части России приступать к работам на участках.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отопление в Москве начнут отключать в субботу

Отопление в Москве начнут отключать в субботу

Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в первые майские выходные

Репетиции парада пройдут в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая

Гроза ожидается в Москве в пятницу

Гроза ожидается в Москве в пятницу

На МЦД-2 прервано движение поездов через станцию "Печатники" в сторону Нахабино

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });