В Москве со 2 мая обещают похолодание

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В столичный регион 2 мая придет похолодание, а к следующим выходным дневная температура опустится до плюс 11 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно процесс понижения температуры (...) начинается со 2 мая – еще комфортно, плюс 6 - плюс 11 ночью, плюс 15 - плюс 20 днем, кратковременный дождь. Но 3 мая дневные температуры около плюс 15 градусов, а 4 и 5 мая – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, но температура понизится – ночь плюс 1 - плюс 6, днем плюс 11 - плюс 16 градусов", - сказал он.

Такая температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Говоря о ближайших выходных, Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 28 апреля, будет облачно с прояснениями, ночные температуры понизятся и будут от плюс 3 до плюс 8 градусов, дневные температуры будет около плюс 16 - плюс 18 градусов. Воздух будет поступать с севера и северо-запада, а из-за повышения давления будет солнечно.

В понедельник, 29 апреля днем будет плюс 20 - плюс 22 градуса, что выше нормы на 2-3 градуса. 30 апреля будет днем до плюс 21. 1 мая в столичном регионе местами прогнозируется кратковременный дождь, ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, днем – около плюс 20, а на юге области – до плюс 24.

Ранее на этой же пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра отметил, что апрель 2024 года в столице, по предварительным расчетам, может занять третье место в ранге самых жарких апрелей. Осадков в апреле выпадет больше нормы. Также он разрешил садоводам и огородникам в центре европейской части России приступать к работам на участках.