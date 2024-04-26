Госкомпании заключили в I квартале договоры на 2,21 трлн рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года госкомпании заключили 409,8 тысячи договоров на 2,21 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2023 года (397 тыс. договоров на 2,25 трлн рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 235 тысяч извещений о проведении закупок на 1,5 трлн рублей. Это соответственно на 2% и на 14% меньше, чем годом ранее - 239,5 тыс. тыс. извещений на 1,8 трлн рублей.

Немногим более половины этих закупок, 57%, проводились конкурентными способами - 133 тыс. извещений на 1,1 трлн рублей. Соответственно, 101,2 тысячи закупок на 448 млрд рублей прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось около 72 тысяч договоров на 216 млрд рублей.

Из общего количества закупок были признаны состоявшимися немногим менее половины - 47,2% (53% годом ранее) - 111 тыс. закупок на 570 млрд рублей (36,7% от общего объема закупок в денежном измерении). Еще 66,7 тысячи закупок на 453 млрд рублей признаны несостоявшимися. При этом около трети из них (39 тысяч на 249 млрд рублей) завершилась подписанием договора.

Из 409 тысяч договоров на 2,2 трлн рублей, заключенных в I квартале 2024 года, 11% в количественном и 33% в денежном выражении были заключены по результатам закупок, которые проводились в IV квартале 2022 года. При этом 152 тысячи договоров на 639 млрд рублей подписаны по результатам закупок, проведенных конкурентными способами, а 83,9 тыс. тыс. договоров на 288 млрд рублей - по результатам неконкурентных закупок. Еще по 211 тысячам договоров на 834 млрд рублей извещения о проведении закупок не размещались в ЕИС.

Также в I квартале госкомпании расторгли 41,4 тысячи договоров на 298 млрд рублей. В большинстве случаев (96,2%) - по соглашению сторон.

Объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии составил 58 млрд рублей, что почти в 11 раз больше аналогичного показателя 2022 года - 5,3 млрд рублей.

Из материалов Минфина следует, что структура заказчиков по 223-ФЗ, осуществлявших в I квартале свои закупки, продолжает меняться. В том числе в связи с закрытием информации о закупках госкомпаний, подпавших под антироссийские санкции. Последние должны с марта 2022 года проводить свои закупки либо закрытыми конкурентными способами (в том числе в электронной форме на специализированных электронных торговых площадках), либо неконкурентными.

Так, если общее число заказчиков фактически не изменилось и осталось на уровне 18,8 тысячи юридических лиц, то в отдельных категориях изменения значительны. Так, число госкорпораций сократилось до 2 (3 в I квартале 2023 года и 6 в I квартале 2022 года), число госкомпаний - до 8 (14 и 19), субъектов естественных монополий - до 532 (580 и 700). При этом выросло число автономных и бюджетных учреждений, закупавшихся в отчетном периоде.