Российские госкомпании заключили во II квартале договоры на 4,1 трлн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госкомпании заключили во II квартале 2024 года 793,6 тысячи договоров на 4,1 трлн рублей, что на 7,7% и на 34,1% меньше аналогичных показателей 2023 года (859,6 тыс. договоров на 6,3 трлн рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего во II квартале госкомпании разместили 474 тысячи извещений о проведении закупок на 3,5 трлн рублей. Это соответственно на 1% и на 5% меньше, чем годом ранее - 478 тысяч извещений на 2,7 трлн рублей.

Немногим более половины этих закупок, 59%, проводились конкурентными способами - 279,9 тысячи извещений на 2,68 трлн рублей. Соответственно, 194 тысячи закупок на 836 млрд рублей прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось около 123 тысячи договоров на 320,6 млрд рублей.

Из общего количества закупок были признаны состоявшимися немногим менее половины - 45,8% (50% годом ранее) - 217 тысячи закупок на 1,2 трлн рублей (35,4% от общего объема закупок в денежном измерении). Еще 148,5 тыс. закупок на 1,1 трлн рублей признаны несостоявшимися. При этом более половины из них (86 тысяч на 651 млрд рублей) завершилась подписанием договора.

Из 793,6 тысячи договоров на 4,1 трлн рублей, заключенных во II квартале 2024 года, 6% в количественном и 19,5% в денежном выражении были заключены по результатам закупок, которые проводились в I квартале 2024 года. Еще по 383 тыс. договорам на 1,3 трлн рублей извещения о проведении закупок не размещались в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Также во II квартале госкомпании расторгли 66,8 тыс. договоров на 436 млрд рублей. В большинстве случаев (95,7%) - по соглашению сторон.

Объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии составил 83 млрд рублей, что почти в 2 раз больше аналогичного показателя 2023 года - 45 млрд рублей.

Как сообщалось, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. При этом в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями. По оценкам участников рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.